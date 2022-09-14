ВОЙНА В Украине За газ зимой придется платить больше: как изменится сумма в платежке

2022-09-14 17:30

 

В Украине за год стоимость голубого топлива выросла на 16%. В этом году тариф на газ повышать не будут (как и до середины 2023-го), однако по сравнению с прошлым отопительным сезона суммы в платежках увеличатся.

Так, по оценкам Госстата, если сравнить январь-август прошлого года с текущем, окажется, что газ подорожал примерно на 16%.

Для понимания, в декабре 2021-го кубометр газа "Нафтогаз" продавал за 6,33 грн, а в декабре этого года – уже 7,96 грн за куб. Если зимой вы используете для отопления дома 200 кубов газа:

  • в декабре 2022-го придется заплатить 1592 грн;
  • в декабре 2021-го платили всего 1266 грн.

То есть платежка за газ увеличится на 326 грн. Тут также стоит учитывать, что в прошлом году в Украине еще был открытый рынок газа – и многие украинцы пользовались услугами газсбытов (связывают с олигархом Дмитрием Фирташем), а не "Нафтогазом". Однако в целом такая пропорция в разнице тарифов сохраняется.

А вот с тарифами на отопления (централизованное) ситуация не изменилась. С прошлого года практически ни одно предприятие свои расценки не изменило. И как минимум до середины следующего года не изменит. В большинстве случаев такое решение принимает местная власть, однако негласно в правительстве рекомендовали всем "заморозить" цены, также принят мораторий на уровне парламента.

Тариф на электроэнергию изменили с октября 2021-го. Его снизили для тех, кто потребляет до 250 кВт*час, и фактически увеличили для тех, кто потребляет больше. По действующим правилам за каждый кВт*час придется платить 1,44 грн, если потреблять до 250 кВт*час в месяц, то каждый кВт*час обойдется уже в 1,68 грн.

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