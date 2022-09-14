ВОЙНА В Украине ЕС готовит механизм, ускоряющий поставки вооружений Украине, - Боррель

2022-09-14 19:00

 

Страны Евросоюза готовы оказывать военную поддержку Украине, однако на них приходится оказывать давление, чтобы необходимую помощь Киеву оказывали быстро.

Об этом заявил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает DW.

Чтобы ускорить оказание военной поддержки Украине, страны ЕС должны лучше координировать усилия по возмещению друг другу обещанных Украине вооружений в рамках круговых поставок. Задержки со снабжением вооружений Украине происходят в основном из-за того, что правительства стран ЕС не могут договориться между собой, утверждает верховный представитель ЕС по политике безопасности. По его словам, теперь вступит в силу новый механизм, позволяющий форсировать эти процессы.

Впервые в истории ЕС мобилизовал свои собственные ресурсы для оказания помощи воюющей стране, отметил Боррель. И впервые бюджет на эту помощь был выделен из межправительственного фонда ЕС. "Мы и дальше будем неустанно поддерживать Украину" и будем помогать ей достичь ее целей, к которым относится не только полное освобождение ее территории, но и продолжение борьбы до тех пор, пока Россия полностью не возьмет на себя ответственность за разрушение Украины, подчеркнул главный дипломат ЕС.

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