ВОЙНА В Украине ВСУ освободили 8 500 квадратных километров в Харьковской области — Минобороны

2022-09-14 20:30

 

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские военные освободили 388 населенных пунктов в Харьковской области. И 8500 квадратных километров территории.

Об этом она написала на своей странице в сети Facebook.

«Об освобожденных территориях в Харьковской области — цифры постоянно уточняются, потому что процесс в динамике. Кроме того, освободившиеся территории еще нуждаются в проведении дополнительных мер безопасности и стабилизации для того, чтобы там можно было безопасно проживать. Поэтому, официальные сообщения с цифрами освобожденных населенных пунктов предоставляются с сознательным опозданием и могут учитывать или не учитывать проведенные стабилизационные мероприятия, а значит — отличаться. Поэтому, с 6 сентября в Харьковской области освобождено: около 8500 квадратных километров, около 388 населенных пунктов и 150 тысяч человек», — отметила Маляр.

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