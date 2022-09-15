ВОЙНА В Украине Шольц заявил, что путин до сих пор не осознал, что война против Украины является фатальной ошибкой

2022-09-15 12:28

Канцлер Германии Олаф Шольц не видит изменений позиции относительно полномасштабного вторжения россии в Украину у президента рф после разговора с ним. Диктатор до сих пор не считает войну в Украине неправильным действием и не планирует сворачивать ее. Он никак не может поверить, что победа Украины неизбежна, равно как и крах экономики оркостана.

Об этом глава немецкого правительства заявил во время общения с прессой, сообщает Die Welt.

"К сожалению, я не могу вам сказать, что там возросло осознание того, что начать эту войну было ошибкой. Также не было никаких признаков того, что там появляются новые взгляды", - отметил он.

Вместе с тем, немецкий канцлер убежден: с путиным необходимо говорить дальше и объяснять ему собственный взгляд на вещи.

"Поскольку я твердо убежден, что россия должна отойти, должна вывести свои войска, чтобы мир имел шанс в регионе. И каждый день я понимаю, что это единственная перспектива", - подытожил Шольц.