Спорт Мирча Луческу высказал все, что думает о турецких фанатах Фенербахче

2022-07-29 13:31

Мирча Луческу раскритиковал турецких фанатов, которые пели песни в поддержку путлера. Как сообщает издание Fanatik, после игры с Фенербахче главный тренер киевского Динамо подошел к турецким СМИ и высказал им свое негодование произошедшим на трибунах стамбульской арены.

"Я спрашиваю вас, вы снова посчитали, сколько фолов мы совершили? Все было в рамках нашего плана, это сработало, и мы выиграли.

Но мы не можем принять поведение болельщиков. Я не ожидал таких скандирований. Очень жаль", - коротко резюмировал наставник "бело-синих".

Напомним, Мирча Луческу не пришел на послематчевую пресс-конференцию, из-за скандировавших имя роССийского фюрера 2.0 фанатов Фенербахче.

Динамо победило Фенербахче в гостях 2:1 и вышло в следующий раунд, где встретится с австрийским Штурмом из Граца.