Фото-видео видео Вдова Джохара Дудаева обратилась к Владимиру Зеленскому: "Победы Украины ждет весь Кавказ"

2022-05-24 12:27

Вдова президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева Алла записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Мы скорбим вместе с вами, когда вы хороните погибших воинов на украинско-российской войне. Войне, которая идет уже два с половиной месяца, и которой вы мужественно сопротивляетесь, потому что весь украинский народ объединился вместе с президентом Владимиром Зеленским и противостоит российским танкам и огромной империи", – сказала она.

"Джохар сказал, когда над Украиной взойдет украинское солнце, роССия исчезнет. И мы все ждем этого момента и надеемся. Мы верим в то, что народ Украины победит. Потому что весь мир вам помогает, восхищается мужеством президента Зеленского и мужеством украинского народа, который выдержал самый тяжелый первый удар и сейчас бьет российскую империю по всем фронтам", – отметила Алла Дудаева.

По её словам, победы Украины в российско-украинской войне ждет весь Кавказ.

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