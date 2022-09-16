Генерал США пояснил, благодаря чему ВСУ молниеносно выбросили оккупантов с Харьковщины

Комментарий экс-командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса.
Почему украинская армия так быстро выпинала рашистов из Харьковской области:
1) Оккупанционные войска истощены.
2) Украине очень помогло западное вооружение, в первую очередь Хаймарсы.
3) Генштаб и ВСУ - молодцы, высший уровень исполнения тектического планирования.
Также говорит, что у бункерного маразматика до сих пор не понимают истинного состояния своей армии.
И что оркостан не может ответить на произошедшее позорище по-военному, поэтому терроризирует ракетными обстрелами мирные кварталы.