ВОЙНА В Украине Генерал США пояснил, благодаря чему ВСУ молниеносно выбросили оккупантов с Харьковщины

2022-09-16 21:36

Комментарий экс-командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса.

Почему украинская армия так быстро выпинала рашистов из Харьковской области:

1) Оккупанционные войска истощены.

2) Украине очень помогло западное вооружение, в первую очередь Хаймарсы.

3) Генштаб и ВСУ - молодцы, высший уровень исполнения тектического планирования.

Также говорит, что у бункерного маразматика до сих пор не понимают истинного состояния своей армии.

И что оркостан не может ответить на произошедшее позорище по-военному, поэтому терроризирует ракетными обстрелами мирные кварталы.

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Студенты могут выезжать на учебу за границу: какие документы нужны 2022-09-16 18:28