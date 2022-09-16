ВОЙНА В Украине Генерал США пояснил, благодаря чему ВСУ молниеносно выбросили оккупантов с Харьковщины

2022-09-16 21:36

Комментарий экс-командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса.

Почему украинская армия так быстро выпинала рашистов из Харьковской области:

1) Оккупанционные войска истощены.

2) Украине очень помогло западное вооружение, в первую очередь Хаймарсы.

3) Генштаб и ВСУ - молодцы, высший уровень исполнения тектического планирования.

Также говорит, что у бункерного маразматика до сих пор не понимают истинного состояния своей армии.

И что оркостан не может ответить на произошедшее позорище по-военному, поэтому терроризирует ракетными обстрелами мирные кварталы.