ВОЙНА В Украине Контрнаступление в Харьковськой области: Данилов назвал соотношение потерь ВСУ и войск рф

2022-09-15 17:30

Во время контрнаступления в Харьковской области оккупационные войска рф терпят потери в десять раз больше, чем ВСУ. Украинские защитники "ломают стереотипы", поскольку по законам войны, большие потери несет тот, кто наступает. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире 24 канала.

Цитата

"Я могу сказать соотношение потерь противника относительно наших потерь. На сегодня они составляют 1 к 9-10. На одного нашего погибшего, к сожалению, воина приходится 9-10 погибших рашистов, ворвавшихся на нашу землю. Это очень интересный показатель потому, что по законам войны, когда вы идете в наступление, вы теряете гораздо больше, чем при обороне", – сказал Данилов.

По словам секретаря СНБО, украинские защитники "ломают стереотипы" по военному делу. Он добавил, что далеко не каждая страна способна так противостоять врагу.

"Мы ломаем много стереотипов на сегодня и для представителей НАТО, и для наших партнеров. Они... они приятно удивлены тем качеством работы наших военных, наших гражданских и всего нашего общества в борьбе за независимость и свободу", - отметил он: "Наша страна показывает очень яркий пример для всего мира, как нужно защищать свою родину."

Напомним

По состоянию на 14 сентября ВСУ освободили 388 населенных пунктов в Харьковской области, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его оценке военнослужащие очистили от войск рф 8500 кв. км территории области.

Оккупированными остаются еще 6% области.