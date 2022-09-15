ВОЙНА В Украине Лидер республиканцев США призвал дать Украине ATACMS, большие дроны и танки

2022-09-15 19:00

 

Лидер Республиканской партии США Митч МакКоннелл призвал дать Украине ATACMS, большие беспилотники и танки. Об этом Макконнел заявил 14 сентября в Сенате.

Сенатор США подчеркнул, что украинские войска "творят чудеса" с западным оборудованием – они быстро освоили такие передовые системы, как HIMARS, Javelin и Stinger.

"Украинцам нужно больше оружия, чем то, что мы им даем. Им нужно начать получать его быстрее, а также им нужны новые возможности, такие как ракеты дальнего действия ATACMS, большие дроны и танки", – сказал МакКоннелл.

Он отметил, что не все это оружие должно поступать из США – Западная Европа, по его мнению, должна тоже ускорить и увеличить объем своего вклада в помощь Украине.

Лидер республиканцев призвал расширить американские возможности по производству критически важных боеприпасов и систем.

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