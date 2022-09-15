ВОЙНА В Украине Оккупанты ударили по многоэтажке в Бахмуте: под завалами могут быть люди

2022-09-15 18:30

 

Этой ночью российские оккупационные войска разрушили многоэтажку в Бахмуте Донецкой области, под завалами может находиться четыре человека. Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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"Активнее всего враг стрелял в Бахмутском районе. Около полуночи россияне разрушили многоэтажку в Бахмуте. По предварительной информации, под завалами может находиться четыре человека. На месте работает ГСЧС", – говорится в сообщении.

Детали

Также в Торецке оккупанты ударили по больнице – один человек получил ранения, повреждены три отделения.

В Светлодарской громаде россияне обстреливали Одрадовку и Майорск. Информация о пострадавших не поступала.

Ночью были "прилеты" и по Северску – повреждены частные дома.

В Покровском районе рашисты ударили по тыловому Мирнограду и прифронтовым Авдеевской и Очеретинской громадам. В Мирнограде попали в шахту – ранили 1 человека. По предварительной информации, стреляли кассетными боеприпасами из "Смерчей".

Центр Авдеевки вновь подвергся массированному артобстрелу, последствия устанавливают. В Очеретинской громаде из "Ураганов" обстреляли Новобахмутовку – без пострадавших.

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