ВОЙНА В Украине путин впервые прокомментировал контрнаступление ВСУ и снова заговорил о переговорах

2022-09-17 09:00

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин впервые высказался по поводу контрнаступления Вооруженных сил Украины, которые успешно освобождают от российских захватчиков временно оккупированные ими населенные пункты. "Посмотрим, чем оно закончится. Флаг в руки", – сказал диктатор.

Он также снова заговорил о переговорах, по традиции обвинив Украину в том, что это она якобы отказывается от диалога. Такие заявления Путин сделал в рамках саммита глав государств стран-членов Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС).

"Чтобы встреча с Зеленским состоялась, Киев должен согласиться на нее, но они отказываются от переговоров", – выдал лидер РФ.

Он также сказал, что по поводу гарантий безопасности у Киева позиция якобы "меняется каждый день".

Путин заявил, что план развязанной РФ войны против Украины, которую в России окрестили "спецоперацией", не подлежит корректировке. Основная цель россиян, по его словам, это "освобождение" Донбасса. Диктатор сказал, что наступательная операция оккупационных войск там не прекращается, но они "не спешат".

Президент РФ также добавил, что страна-агрессор вроде бы воюет против Украины "не всей армией, а лишь контрактной частью".

Выступая перед журналистами, диктатор прокомментировал удары по объектам критической инфраструктуры Украины и разразился новыми угрозами.

"Совсем недавно вооруженные силы России нанесли несколько чувствительных ударов, будем считать, что они предупредительные. Если дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ будет более серьезным", – сказал он.

Добавим, что глава РФ также выразил недовольство санкционной политикой цивилизованного мира по отношению к российскому газу и заявил, что энергетический кризис в Европе начался не в связи с полномасштабной войной в Украине.

Диктатор призвал Запад "сделать выводы" и вести себя "более цивилизованно".