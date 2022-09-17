ВОЙНА В Украине "Это изменит облик войны": Байден предупредил путина о последствиях в случае применения ядерного оружия

2022-09-17 14:00

Президент США Джо Байден предупредил российского диктатора Владимира Путина о серьезных последствиях в случае применения Россией химического или ядерного оружия.

Об этом он сказал в интервью CBS.

«Не делайте этого. Не делайте. Не делайте. Это изменит гримасу войны (в Украине — ред.) на что-то, чего не было со времен Второй мировой», — сказал президент США.

Он не уточнил конкретные шаги, которые США предпримут в ответ, но подчеркнул, что «последствия» для России, безусловно, будут.

«Это будет иметь последствия. Они (Путин и его режим — ред.) станут крупнейшими изгоями в мире, чем когда-либо. И в зависимости от масштаба того, что они сделают, будет определен ответ», — добавил Байден.