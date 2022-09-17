ВОЙНА В Украине Комплексы NASAMS и IRIS-T: Жданов сделал неутешительное заявление

2022-09-17 16:00

Нас сегодняшний день неизвестно, когда Украина точно получит комплексы NASAMS и IRIS-T для усиления системы противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом рассказал известный военный эксперт Олег Жданов, отвечая на соответствующий вопрос.

"К величайшему сожалению (предоставление Украине) ПВО тормозится, причем очень сильно. Посмотрим, что нам скажут США с 1-го октября. Там шесть комплексов NASAMS. Договор на 180 миллионов долларов уже подписан. Когда мы начнем получать эти комплексы, я надеюсь, мы узнаем в октябре", – отметил он.

"Сейчас у нас завис в воздухе комплекс IRIS-T, который нам должны были передать из Германии. Он должен был прийти буквально в ближайшие недели. Обещали до конца сентября. Время, правда, еще есть, но пока появляется очень тревожная информация, что передача этого комплекса задерживается. На какой срок, сказать невозможно", – добавил Жданов.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обсуждает с 5 странами предоставление нашему государству систем противовоздушной обороны.

Как известно, во второй половине августа США объявили о новом пакете военной помощи Украине, в который входят комплексы NASAMS, которые смогут усилить систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

Ранее высказывалось, мнение, что две батареи зенитных ракетных комплексов NASAMS с ракетами к ним смогут прикрыть максимум два объекта.

На днях, 13 сентября, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что от западных партнеров Украина ожидает не только NASAMS, но и немецкие системы IRIS-T.