ВОЙНА В Украине путин пригрозил усилить обстрелы инфраструктуры Украины, если ВСУ не прекратят «атаковать» территорию рф

2022-09-17 18:00

По словам главы Кремля, предварительные удары по украинским ТЭЦ и гидротехническим сооружениям являются «сдержанной реакцией» на «террористические акты» Украины.

Российские удары по критической инфраструктуре Украины принесли значительные убытки как государству, так и простым гражданам. Но президент Российской Федерации считает, что обесточивание практически всего востока Украины является «довольно сдержанной реакцией» на якобы украинские удары по приграничной территории России. Вдобавок Владимир Путин пригрозил усилением атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру, передает Институт изучения войны ( ISW ).

Заявления главы Кремля, об увеличении интенсивности российских обстрелов в ответ на «террористические акты и попытки нанести ущерб гражданской инфраструктуре РФ», по мнению аналитиков ISW является отчасти ответом на критику со стороны российских блогеров, обвинявших Москву в неспособности защитить российскую территорию.

Все чаще Путин пытается «умиротворить» блоггеров и избирателей, даже за счет российских военных и Минобороны России.

Поэтому в ответ на вопросы журналистов, после саммита Шанхайской организации сотрудничества, президент РФ заявил, что «недавние чувствительные удары российских Вооруженных сил» являются «предупредительными выстрелами», и пригрозил, что дальше могут быть более серьезные атаки.