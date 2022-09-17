ВОЙНА В Украине В Луганской области оккупанты перенесли дату «референдума» на неопределенный срок – Гайдай

2022-09-17 22:00

В Луганской области российские захватчики перенесли дату псевдореферендума на неопределенный срок.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Оккупанты отмечают, что с датой нельзя определиться из-за событий на фронте.

«Всего за неделю жизнь в так называемой ЛНР изменилась, потому что даже неопределенной остается дата псевдореферендума. Готовились к 11 сентября, перенесли на ноябрь. Говорили, что готовы даже 31 декабря, но… Заявляют, что с датой нельзя определиться из-за событий на фронте, которые «не позволяют провести референдум полноценно и безопасно», – говорится в сообщении.

Кроме того, Гайдай заявил, что вслед за мобильным интернетом на территории области враг отключает и кабельный интернет.

Напомним, ранее во временно оккупированной Херсонской области тоже решили «взять паузу» с псевдореферендумом. Как сообщает разведка, провести его не дают действия Вооруженных сил Украины и сопротивление местного населения.

В Запорожской области тоже отложили проведение «референдума»ю

Ранее сообщали, что в кремле пока не знают, что делать с «референдумами». СМИ писали, что их могут перенести на зиму из-за ситуации на фронте.