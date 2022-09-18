ВОЙНА В Украине Субсидия 2022. Все, что нужно знать: как оформить, кто и сколько получит помощи

2022-09-18 09:00

Субсидия – это государственная денежная помощь, которая помогает тебе оплачивать счета за коммунальные услуги, расходы на управление многоквартирным домом и т.д.

Она покрывает следующие платежи:

Жилищно-коммунальные услуги;

Абонентское обслуживание коммунальных услуг;

Расходы на управление многоквартирным домом, в котором создано ОСББ;

Расходы на коммунальные услуги в жилищном кооперативе;

Покупку жесткого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.

Эта услуга оплачивается только раз в год и в том случае, когда на это жилье не оформлена другая субсидия, покрывающая счета за тепло.

Какие требования к людям, получающим субсидию

Если тебе согласовали субсидию, а в твоих доходах есть определенные изменения, то в течение месяца ты обязан сообщить о них в органы социальной защиты населения. Речь о таких возможных изменениях:

Состав зарегистрированных в жилом помещении лиц, их социального статуса;

Список получаемых услуг;

Смену исполнителя услуг;

Совершение одноразовой покупки, приобретение или обретение права собственности на имущество, стоимость которого превышает 50 тысяч гривен;

Обретение права собственности на все транспортные средства, кроме мопеда и прицепа, жилые помещения в городе или поселках городского типа;

Осуществление сделок по покупке безналичной и наличной валюты, а также банковских металлов на общую сумму, превышающую 50 тысяч гривен.

Могут ли отказать в субсидии?

Каждое заявление рассматривают индивидуально и если твои доходы окажутся достаточными, чтобы ты самостоятельно мог(могла) оплачивать эти услуги, то тебе могут отказать в субсидии.

В таком случае тебе сообщат об этом в течение трех календарных дней с момента принятия решения в бумажной форме под подпись.

В этом документе должны указать конкретные причины отказа и порядок, по которому ты сможешь обжаловать решение и переподаться на субсидию.

Кто может получить субсидию

Стереотипом является то, что субсидию получают только пенсионеры. На самом же деле податься на ее оформление могут все граждане Украины, которые на законных основаниях находятся на нашей территории и проживают в домах.

Поэтому сейчас податься на такую форму государственной помощи могут все нуждающиеся в помощи с оплатой коммунальных услуг.

Субсидию может получить как один из владельцев дома, так и арендатор, который платит счета за коммунальные услуги.

Также ее может оформить застройщик, дом которого еще не поступил в эксплуатацию, однако коммунальные платежи уже приходят.

Субсидию предоставляют и несовершеннолетним детям-сиротам, оставшимся без родителей. В этом случае опекун должен оформить заявление.

Также на субсидию могут рассчитывать ВПЛ, снимающие жилье по договору аренды.

Как рассчитывают субсидию и нужно ли ее переоформлять ежемесячно?

Размер государственной помощи рассчитывают так: берут показатели стоимости жилищно-коммунальных услуг и объема обязательного платежа и рассчитывают их разницу.

Размер субсидии рассчитывается индивидуально. На сумму пособия влияет уровень доходов, количество лиц, фактически проживающих или зарегистрированных в доме.

Размер государственной помощи можно рассчитать самостоятельно, в этом поможет специальный государственный портал. Здесь же ты можешь посмотреть, дали тебе субсидию или нет.

Обычно помощь рассчитывают на отопительный и не отопительный сезон отдельно. То есть, в периоды перехода с одного сезона на другой, дважды в год, абонентам производят перерасчет, а саму субсидию назначают от месяца обращения до конца сезона.

Отопительный длится с 1 октября по 30 апреля,

Неотопительный – с 1 мая по 30 сентября.

Как оформить субсидию: какие документы нужны, куда обращаться

Чтобы оформить субсидию, тебе нужно обратиться в следующие органы (один на выбор):

ЦНАП,

Уполномоченному должностному лицу исполнительного органа территориальной общины,

Орган социальной защиты населения,

На портал Дія.

Чтобы оформить субсидию, нужно подготовить следующие документы:

Заявление о назначении жилищной субсидии.

Декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.

Справка о доходах. Только в случае, если в твоей декларации указаны определенные доходы, однако в органах ГФС и ПФУ информация о них отсутствует.

Договор о сдаче жилья, при наличии.

Документы, подтверждающие непроживание лица не по месту регистрации: оплаченные коммунальные счета или договор об аренде по другому адресу, в случае необходимости.

Субсидий в 2022 году хватит на всех?

Многие беспокоятся, что субсидии могут отменить или значительно уменьшить их размер. Однако переживать не стоит, средства из бюджета на социальную помощь населению уже выделили.

Сумма помощи на 2022-2023 год составит 37,9 миллиарда гривен, что полностью покроет нужды граждан.

Перерасчет субсидий на 2022 год состоится 5 октября, отмечают в Минсоцполитике. Однако, чтобы рассчитать индивидуальный и средний размер выплат работникам государственных учреждений еще нужно получить следующие сведения:

О доходах лиц от Государственной налоговой службы и ПФУ.

О размере взносов и платежей от исполнителей коммунальных услуг.

Данные о ценах и тарифах на жилищно-коммунальные услуги.

К примеру, средний размер государственной поддержки за 2021 год составлял около четырех тысяч гривен.

Минсоцполитики больше не будет отвечать за субсидии? Как это скажется на людях

Действительно, с 2023 года Министерство социальной политики передаст назначение и выплату жилищных субсидий Пенсионному фонду Украины.

Однако это касается только внутренних механизмов обработки документации, на обычных пользователях это никак не отразится. Субсидии будут выплачиваться стабильно и бесперебойно.

Также с октября ПФУ начнет взаимодействие с управлениями социальной защиты населения в контексте выплаты жилищных субсидий и льгот.