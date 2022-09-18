ВОЙНА В Украине роССийские оккупанты готовят пути отступления на Херсонщине - затопили девять вагонов, - Генштаб

2022-09-18 13:00

 

Российские оккупанты с целью подготовки путей отступления из Херсонской области в районе Каховской ГЭС затопили 9 вагонов для постройки переправы.

Об этом говорится в Оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"В связи с успешными действиями Сил обороны по выводу из строя всех переправ через Днепр на Херсонском направлении оккупанты готовят себе пути отступления. Так, в районе Каховской ГЭС для постройки в дальнейшем переправы они затопили 9 вагонов", - сказано в сводке.

"В то же время оккупационная власть продолжает заставлять местных предпринимателей вести расчеты в российских рублях. Проводит еженедельные проверки и угрожает "национализировать", то есть отобрать, бизнес в случае отказа от сотрудничества с оккупантами", - говорится в сводке.

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