ВОЙНА В Украине Папа Римский Франциск благословил оружие для Украины и его поставки от стран-союзников

2022-09-19 10:26

Папа Франциск заявил после трёхдневной поездки в Казахстан, что страны мира могут поставлять Украине оружие, если оно будет использоваться для самообороны.

"Это политическое решение, которое может быть моральным, морально приемлемым, если оно принимается в условиях морали. Самооборона является не только законной, но и выражением любви к Родине. Тот, кто не защищает себя, кто не защищает что-то, не любит ее. Те, кто защищает, любит ее", – добавил он.

Отметим, что врачи предупредили Франциска не ездить в Украину, вместо этого он направился в Казахстан.