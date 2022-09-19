ВОЙНА В Украине Новый этап: Жданов рассказал, когда ВСУ пойдут в контрнаступление с новой мощью

2022-09-19 17:30



Ждать нового активного этапа контрнаступления осталось совсем не долго

Мощное контрнаступление Вооруженных украинских сил частично замедлилось, однако уже в ближайшие недели можно ожидать нового, более активного этапа в освобождении оккупированных территорий Украины. Это может произойти уже до конца сентября, когда тысячи украинских военнослужащих вернутся с обучения на Западе.

Об этом в своем интервью для издания OBOZREVATEL рассказал военный эксперт и полковник запаса Вооруженных сил Украины Олег Жданов, отвечая на вопросы журналиста по оценке перспектив украинского контрнаступления в ближайший месяц и вероятности его замедления.

"Контрнаступление не может замедлиться, оно уже замедлилось. Мы снизили темпы контрнаступления потому, что ничто не вечно, резерв тоже ограничен. На сегодняшний день мы не имеем возможности постоянно вводить в бой новые резервы", — пояснил он.

По словам Жданова, контрнаступление ВСУ, несмотря на частичное замедление, все же продолжается на Херсонском и Донецком направлениях, однако уже через несколько недель, украинцы смогут наблюдать за новым, более мощным этапом освобождения украинских территорий, длительно находившихся под оккупацией россии. Это обусловлено тем, что около 5 тысяч военнослужащих Вооруженных сил уже закончили обучение на Западе и в ближайшие дни вернутся в Украину, пополнив резерв, который будет осуществлять следующий этап уже более активного контрнаступления.

"Трудно сказать (когда именно начнется новый этап наступления ВСУ — ред.). Но думаю, что в ближайшие недели. Возможно, до конца месяца", — подытожил Жданов.