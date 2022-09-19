ВОЙНА В Украине рф утратила превосходство в воздухе - разведка Британии

2022-09-19 19:30

 

Украинские военные сообщили, что 19 сентября уничтожили очередной российский штурмовик Су-25.

Россия за последние десять дней потеряла в Украине не менее четырех боевых самолетов, а с начала вторжения их число сократилось примерно на 55. РФ больше не имеет превосходства в воздухе. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Как отметили в разведке Британии, всплеск потерь частично является результатом того, что ВВС России идут на больший риск, пытаясь обеспечить непосредственную поддержку с воздуха российским наземным войскам, находящимся под давлением украинских наступлений.

Сообщается, что ситуационная осведомленность российских пилотов часто бывает плохой. Кроме того, существует реальная вероятность того, что некоторые самолеты отклонились от территории противника и попали в более плотные зоны противовоздушной обороны, поскольку линия фронта быстро перемещалась.

"Сохраняющееся отсутствие у России превосходства в воздухе остается одним из наиболее важных факторов, лежащих в основе ненадежности ее оперативной схемы в Украине", - заявили в Минобороны Британии.

Вместе с тем, украинские военные сообщили, что уничтожили очередной российский штурмовик Су-25.

Как сообщает Командование Воздушных сил, самолет был сбит утром 19 сентября в Херсонской области.

Отметим, что по данным Генштаба по состоянию на 19 сентября, РФ потеряла в Украине 251 самолет и 217 вертолетов.

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