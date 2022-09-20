ВОЙНА В Украине Оккупанты попали в клещи между Армией Украины и Днепром, который под огневым контролем ВСУ

2022-09-20 08:26

Оккупанты зажаты между Силами обороны Украины и правым берегом Днепра, сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

"Огневой контроль, который мы держим над переправами и транспортными артериями через Днепр, заставляет их понять, что они зажаты между силами обороны и правым берегом - подразделения, которые в этой части Херсонщины находятся. Потому им предложен выход в виде перехода под эгиду международного гуманитарного права или возвращаться домой, но надо понять как", - рассказала она.

По ее словам, оккупанты не видят способа отступить в свой оркостан.

"Есть информация о том, что они действительно деморализованы, они действительно не видят цели своего пребывания на этом направлении, они видят пример востока, и это их очень вдохновляет, поскольку они понимают, что возможен и такой ход событий. Они видят, что ближе все-таки двигаться вперед, сложив оружие, и переходить в обменный фонд, чем двигаться к границе, потому что на Херсонщине далеко к границе с эрефиеей, в отличие от Харьковщины. И на пути у них есть существенная преграда - Днепр, который в принципе для них сейчас непроходимый, непереплывный, непроездной", - пояснила Гуменюк.

Она добавила, что есть случаи, когда руководство подразделений русни выходит на связь с ВСУ, чтобы договориться об условиях сложения оружия.

"Но вы понимаете: они подлежат тщательной проверке, поскольку мы говорили о том, что враг коварный, могут быть разного рода провокации, потому мы проверяем во много шаров намерения", - добавила Гуменюк.

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