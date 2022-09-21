Мир Украина бесплатно передаст зерно голодающим странам Африки - Эфиопии и Сомали

2022-09-21 11:35

Кабинет министров выделил гуманитарную помощь голодающим странам Африки - Эфиопии и Сомали. В частности, им пришлют 50 тысяч тонн пшеницы. Об этом говорится в постановлении №1040.

Предоставление гуманитарной помощи реализуют за счет зерна, которое находится в собственности АО Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины.

Компания получит из резервного фонда государственного бюджета 420 млн гривен для возмещения стоимости зерна.

Министерство иностранных дел должно согласовать с Организацией Объединенных Наций вопросы доставки и оплаты транспортировки зерна из Одесского морского торгового порта в порты этих стран за счет средств международных организаций.

Напомним, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о запуске "зернового коридора" из Украины. На данный момент из украинских портов вышли 17 судов с 475 тысячами тонн агропродукции.