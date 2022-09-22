Спорт Легенда Динамо Сергей Ребров признался, что не раздумывая готов тренировать сборную Украины

2022-09-22 08:26

Сергей Ребров хочет в будущем вернуться и поработать главным тренером в одном из украинских клубов. Об этом главный тренер Аль-Айна рассказал в интервью 24 каналу. Но больше всего специалист мечтает возглавить национальную сборную Украины.

Однако препятствием для возвращения на родину является действующий контракт с аравийским клубом.

"Планирую ли я возвращаться в Украину? С удовольствием вернусь. Если клубы интересуются тренером Ребровым, они в первую очередь должны задавать вопросы Аль-Айну. Я принадлежу этому клубу, я не свободный агент сейчас. Я не могу прийти в Аль-Айн и просто расторгнуть контракт. Даже если бы были предложения от украинских клубов, то в первую очередь они должны обращаться в мой клуб, потому что у меня есть действующий контракт. Когда он закончится, я буду иметь право выбирать место своей работы.

Интересует ли работа в сборной Украины? Ну, послушайте, для любого тренера работать в национальной сборной Украины это престижно, особенно сейчас. Это долг твоей стране, которая тебя воспитала, сделала тебя человеком. Я на 100% уверен, что любой украинский тренер, которому будет предложен возглавить сборную, не откажется от этого. Если будет предложение от сборной Украины, то я с удовольствием приму его.

Какие иностранные клубы интересно было бы возглавить? Я никогда не задумывался. Я не думал, что буду работать в Ференцвароше, Аль-Айне. Тренер – это человек, подвластный кому-то, каким-то предложениям. Ты не можешь просто по истечении контракта сказать: "Хочу работать в Англии или Италии", но оттуда предложений нет. Какие будут предложения, так и буду рассматривать", - сказал Ребров.