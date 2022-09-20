ВОЙНА В Украине Запрет на выезд из страны во время войны: куда могут привлечь людей без боевого опыта

2022-09-20 19:00

Из-за полномасштабной войны с российскими оккупантами и мобилизации, в Украине действует запрет на выезд за границу военнообязанных мужчин. Жители страны без боевого опыта могут также помочь нашей стране выиграть войну.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

ВСУ физически не нуждаются в таком количестве мужчин, тем более, с низкой мотивацией. Ведь те, кто не хочет защищать страну на фронте, даже в случае мобилизации все равно не принесут пользы в армии.

Пример - шоумен Евгений Кошевой: "У меня никаких навыков нет. Меня в первый же день ловит снайпер и стреляет. И чем я помог стране? Ничем. Нет-нет, я пока не собираюсь", - говорил он.

Хотя есть мнение, что таких "кошевых" без боевого опыта лучше выпустить из страны, обязав донатить на ВСУ, но не все так просто. Как отметил экономист Андрей Блинов, мобилизацию стоит рассматривать не исключительно как призыв в армию, а в более широком контексте.

"Тут есть еще вопрос перевода экономики на военные рельсы. Была такая попытка, но сейчас мы все же остаемся на рыночных механизмах: у нас нет талонов, продовольственных карточек и тому подобного. Денежно-кредитные отношения сохраняются. В свое время НБУ пытался зафиксировать обменный курс, ввести жесткие ограничения на валютные и наличные операции, но со временем ситуацию отпустили. И несмотря на войну Украина остается в системе рыночной экономики", - описал он ситуацию.

Однако, по словам Блинова, если при определенном сценарии Украина планирует перейти на военную экономику, то ограничения на выезд вполне логичны. Все зависит от того, какие возможности для сопротивления рассматривает военно-политическое руководство: нужен мобилизационный ресурс для перевода экономики на военные рельсы, или нет.

Действительно, согласно статье 8 закона Украины "О правовом режиме военного положения", для трудоспособных граждан может быть введена трудовая повинность, с целью выполнения работ оборонного характера, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, и общественно полезных работ для удовлетворения потребностей ВСУ.

Таким образом, как военные люди без боевого опыта и желания воевать может и не понадобятся стране, но как работники тыла – вполне сойдут.