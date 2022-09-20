ВОЙНА В Украине Пентагон: роССийские добровольцы начали отказываться воевать из-за успехов ВСУ во время контрнаступления

2022-09-20 21:00

По словам высокопоставленного чиновника в Пентагоне, российские добровольцы начали отказываться воевать из-за успехов ВСУ во время контрнаступления. Об этом информирует УНН со ссылкой на Twitter американского журналиста Джека Детча.

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Высокопоставленный чиновник отметил, что ЧВК "Вагнер" пытается отправить на войну 1500 осужденных преступников, но многие сопротивляются.

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"Успешное наступление Украины с целью отвоевать большую часть Харьковской области вдохновило многих российских добровольцев отказаться от боя", - заявил он.

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Генштаб ВСУ сообщал, что в связи с существенной нехваткой как человеческих, так и материальных ресурсов, российские оккупанты продолжают прибегать к нестандартным способам их пополнения. Так, на усиление воюющих в Украине подразделений, из российского города Тамбов направлено 400 человек, отбывающих наказание за уголовные преступления.