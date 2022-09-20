ВОЙНА В Украине Пентагон: роССийские добровольцы начали отказываться воевать из-за успехов ВСУ во время контрнаступления

2022-09-20 21:00

 

По словам высокопоставленного чиновника в Пентагоне, российские добровольцы начали отказываться воевать из-за успехов ВСУ во время контрнаступления. Об этом информирует УНН со ссылкой на Twitter американского журналиста Джека Детча.

Детали

Высокопоставленный чиновник отметил, что ЧВК "Вагнер" пытается отправить на войну 1500 осужденных преступников, но многие сопротивляются.

Цитата

"Успешное наступление Украины с целью отвоевать большую часть Харьковской области вдохновило многих российских добровольцев отказаться от боя", - заявил он.

Добавим

Генштаб ВСУ сообщал, что в связи с существенной нехваткой как человеческих, так и материальных ресурсов, российские оккупанты продолжают прибегать к нестандартным способам их пополнения. Так, на усиление воюющих в Украине подразделений, из российского города Тамбов направлено 400 человек, отбывающих наказание за уголовные преступления.

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