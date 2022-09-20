ВОЙНА В Украине роССийская армия готовится обороняться в Украине - ГУР

2022-09-20 22:00

Российская армия готовится к оборонительным операциям на оккупированных территориях, формируя до 3 линий обороны.

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью Kyiv Post

Прямая речь Скибицкого: То, что отмечает военная разведка - идет активная подготовка российских войск к оборонительным операциям. Они осуществляют построение своих оборонительных позиций первой и второй линии.

По сути, они делали такое и на юге Украины, в Херсонской области. Когда российские войска захватили эти территории, сразу же была организована оборона - минимум две, а то и три линии. Сейчас они пытаются создавать резервы, чтобы восстановить свои позиции. С этим есть проблемы, мы это четко видим".

Детали: Скибицкий уверен, что создание резервов, а тем более быстрое продвижение по нашей территории - это "очень проблемно для Российской Федерации".

Напомним: Оккупанты на Херсонщине решили создать "добровольческие батальоны", чтобы жители области брали участие в войне против Украины.