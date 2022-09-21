ВОЙНА В Украине путин надеется, что роССияне захотят «защитить» аннексированные территории Украины и пойдут воевать – ISW

2022-09-21 22:00

Планы Кремля провести так называемые «референдумы» рассчитаны на внутреннюю аудиторию.

Запланировав аннексировать оккупированные российскими войсками территории Украины, Кремль, прежде всего, играет на внутреннюю аудиторию. Таким образом, российские власти надеются разбудить в россиянах желание «защитить» недавно заявленные территории России. Об этом в своем обзоре за 20 сентября сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

Представители оккупационных так называемых «администраций» Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской не зря заявили о намерении 23-27 сентября провести «референдумы» о присоединении к России. Это, по мнению экспертов Института, было продиктовано Кремлем и такой шаг рассчитан на внутреннюю аудиторию.

«Путин, вероятно, надеется улучшить возможности формирования российских войск, призывая россиян добровольно пойти на войну, чтобы "защитить" недавно заявленные территории России», – говорится в отчете ISW.

Путин и его советники очевидно поняли, что нынешних российских сил недостаточно, чтобы завоевать Украину, и что добровольная мобилизация не решает эту проблему. Следовательно, он создает правовые и информационные условия для улучшения формирования российской армии, рассчитывая таким образом вызвать у россиян желание отстаивать только что захваченные земли.

«Путин может верить, что он может обратиться к русскому этнонационализму и защите якобы русских народов, чтобы создать дополнительные силы добровольцев. Он может попытаться полагаться на усиленную риторику частично из-за того, что Кремль не может позволить себе служебные стимулы, например премии и льготы при трудоустройстве, которые он уже обещал российским новобранцам», – говорится в отчете.

А введение в уголовный кодекс РФ понятия «мобилизация» и ответственности за дезертирство или добровольную сдачу в плен, по мнению экспертов, продиктовано желанием снизить риск распада армии.

Напомним, на оккупированных Россией украинских территориях определились с датами проведения псевдореферендумов по присоединению к составу РФ. Они состоятся 23-27 сентября.