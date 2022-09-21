ВОЙНА В Украине роССия мобилизует 300 тысяч резервистов на войну против Украины, - шойгу

2022-09-21 19:30

 

Шойгу отметил, что в ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.

РФ воюет не с Украиной, а с коллективным Западом. Об этом заявил министр обороны рф Сергей Шойгу 21 сентября.

"В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов", - сказал он, добавив, что срочники и студенты якобы не подпадут под мобилизацию.

Как утверждает глава Минобороны РФ, у России огромный мобилизационный ресурс, почти 25 млн человек, частичной мобилизации подлежат чуть более 1%.

По словам Шойгу, на начальном этапе войны численность ВСУ составляло порядка 200 тысяч, с тех пор Украина смогла мобилизовать порядка 300 тысяч человек.

Он отметил, что в Киеве находится "западное командование". Сейчас в Украине около тысячи западных инструкторов и "наемников".

"Около 70 военных и более 200 гражданских спутников - вся натовская группировка - работают в интересах Украины", - заявил Шойгу.

По его словам, Запад поставляет Украине оружие в огромных объемах.

"Около 70 военных и более 200 гражданских спутников, вся натовская группировка, работают в интересах Украины, при этом все чаще Киев использует западное оружие для ударов по гражданскому населению", - сказал он.

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