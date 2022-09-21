ВОЙНА В Украине "Программа утилизации россиян" - в СНБО Украины отреагировали на мобилизацию на рф

2022-09-21 13:35

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал объявленную российским диктатором частичную мобилизацию "программой утилизации россиян".

"Относительно последних заявлений. План путина "Бермудский треугольник" - комплексная программа утилизации россиян: уклонение от мобилизации - тюрьма - ЧВК Вагнер. Далее: украинский фронт - ликвидация - "Белая Лада", - написал он в Twitter в среду, 21 сентября.

Напомним, в ходе частичной мобилизации на россии планируют призвать 300 тысяч резервистов. При этом автоВАЗ планирует за год выпустить 300 тыс автомобилей. Совпадение?

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