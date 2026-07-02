ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми України 2 липня: наслідки ворожих ударів, графіки відключень та рівень споживання

2026-07-02 14:37

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Будь ласка, перенесіть користування потужними електроприладами на період з 10:00 до 16:00. Негода знеструмила близько 70 населених пунктів у чотирьох областях.

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Вночі та вранці ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку, ціллю якої, зокрема, стали й об’єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок російських ударів – найскладнішою на ранок є ситуація на Сумщині, там знеструмлена найбільша кількість споживачів. Також є нові знеструмлення у Києві, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях. Скрізь, де наразі дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

РІВЕНЬ СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 2 липня, воно на тому ж рівні, що й попереднього дня – у середу.

Вчора, 1 липня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня – у вівторок, 30 червня.

Враховуючи погодні умови, користування потужними електроприладами сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.

У вечірні години, з 16:00 до 23:00 – зберігатиметься гостра необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, обмежте у цей час користування потужною технікою. Раціональне енергоспоживання – зменшує вірогідність застосування вимушених обмежень.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

НАСЛІДКИ НЕГОДИ

Через складні погодні умови (гроза, пориви вітру) на ранок повністю або частково залишаються знеструмленими близько 70 населених пунктів у чотирьох областях – Закарпатській, Львівській, Чернігівській та Київській. Ремонтні бригади обленерго вже здійснюють відновлення пошкоджених негодою ліній електропередачі.