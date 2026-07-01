Ситуація в енергосистемі України: через спеку погодинних відключень світла побільшає

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ
НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ
Ворог продовжує атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок ворожих ударів є нові знеструмлення у Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській і Кіровоградській областях. Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.
Рівень СПОЖИВАННЯ
Споживання електроенергії тримається на високому рівні. Сьогодні, 1 липня, воно таке, як в цей час попередньо дня – у вівторок.
Вчора, 30 червня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері.
Через зумовлений спекою високий рівень енергоспоживання – сьогодні в усіх регіонах України у період з 17:00 до 22:00 будуть застосовуватись заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення для всіх категорій споживачів (обсягом до 1 черги).
Графіки відключень за своєю адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго вашого регіону. Будь ласка, перенесіть користування потужними електроприладами на денний час – з 10:00 до 16:00.
Нагадуємо промисловим споживачам та бізнесу про можливість здійснення направленого імпорту обсягом понад 60% від власного споживання. Це убезпечить від застосування погодинних відключень та суттєво допоможе енергосистемі.
Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).
НАСЛІДКИ НЕГОДИ
Через складні погодні умови на ранок залишаються знеструмленими понад 80 населених пунктів у трьох областях – Київській, Чернігівській і Житомирській. Ремонтні бригади обленерго вже здійснюють відновлення пошкоджених ліній електропередачі.