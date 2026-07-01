ВІЙНА В Україні Ситуація в енергосистемі України: через спеку погодинних відключень світла побільшає

2026-07-01 16:44

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

  • Споживання електроенергії тримається на високому рівні
  • Через складну ситуацію в енергосистемі – з 17:00 до 22:00  будуть застосовуватись заходи обмеження споживання
  • Будь ласка, перенесіть користування потужними електроприладами на період з 10:00 до 16:00

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Ворог продовжує атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок ворожих ударів є нові знеструмлення у Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській і Кіровоградській областях. Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

Рівень СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії тримається на високому рівні. Сьогодні, 1 липня, воно таке, як в цей час попередньо дня – у вівторок.

Вчора, 30 червня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. 

Через зумовлений спекою високий рівень енергоспоживання – сьогодні в усіх регіонах України у період з 17:00 до 22:00 будуть  застосовуватись заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення для всіх категорій споживачів (обсягом до 1 черги).

Графіки відключень за своєю адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго вашого регіону. Будь ласка, перенесіть користування потужними електроприладами на денний час – з 10:00 до 16:00.

Нагадуємо промисловим споживачам та бізнесу про можливість здійснення направленого імпорту обсягом понад 60% від власного споживання. Це убезпечить від застосування погодинних відключень та суттєво допоможе енергосистемі.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

НАСЛІДКИ НЕГОДИ
Через складні погодні умови на ранок залишаються знеструмленими понад 80 населених пунктів у трьох областях – Київській, Чернігівській і Житомирській. Ремонтні бригади обленерго вже здійснюють відновлення пошкоджених ліній електропередачі.

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