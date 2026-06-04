Політика Євросоюз може позбавити українських чоловіків призовного віку тимчасового захисту

2026-06-04 16:44

Країни Євросоюзу обговорюють, чи варто позбавити українських чоловіків призовного віку тимчасового захисту після 2027 року, повідомляє Euractiv.

Як відомо, наразі Директива ЄС про тимчасовий захист (TPD) охоплює всіх українців без винятку. Завдяки їй понад 4,3 млн людей, які рятувалися від вторгнення росії, отримали право жити та працювати у країнах Євросоюзу без проходження стандартних процедур надання притулку.

Схема була активована після повномасштабного вторгнення у 2022 році і зараз вона діє до березня 2027 року.

"Згідно з внутрішнім документом Ради ЄС, з яким ознайомився Euractiv, серед варіантів, що обговорюються, є продовження тимчасового захисту зі звуженням його сфери дії, зокрема шляхом "виключення чоловіків призовного віку" або осіб, які не виїхали з України легально. Будь-яке таке обмеження застосовуватиметься до нових заявників, які шукають статусу тимчасового захисту", – йдеться в повідомленні.

Вказано, що кілька урядів висловили стурбованість тим, що серед нещодавно прибулих до ЄС зростає частка чоловіків призовного віку. В документі зазначено, що ряд країн вважає: систему варто переглянути "також в інтересах України" – як для підтримки її оборони, так і з огляду на майбутнє відновлення.

Питання майбутнього схеми обговорять міністри з питань міграції на засіданні Ради юстиції та внутрішніх справ цього тижня. Очікується, що вони нададуть політичні вказівки щодо подальших кроків.

При цьому будь-яке продовження або зміну схеми має офіційно запропонувати Єврокомісія. Раніше вона рекомендувала країнам готуватися до поступового завершення програми та переходу до більш стабільних правових статусів – однак прогрес у цьому питанні поки нерівномірний в різних країнах.

Раніше стало відомо, що Євросоюз хоче повертати додому громадян України. Таким чином ті особи, які виїхали незаконно, депортуватимуть. Про це повідомила голова Державної міграційної служби Наталія Науменко.

Також в ЄС зменшилась кількість українських біженців. У ЄС перебувають 4,33 млн українців під тимчасовим захистом. Найбільшу кількість осіб прийняли Німеччина, Польща та Чехія.