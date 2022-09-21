ВОЙНА В Украине Сразу после референдума на захваченных территориях роССия начнет мобилизацию

2022-09-21 20:30

 

Приверженцам «русского мира» на оккупированных территориях следует понимать, что сразу же после объявления сфальсифицированных результатов «референдума» на оккупированных территориях начнется мобилизация в армию РФ – для участия в войне против Украины.

Эксперты предупреждают, что будет она отнюдь не фейковой, как результаты референдума, а самой настоящей. Первыми призовут тех, кто уже успел получить российские паспорта. Путину нужно пополнить ряды смертников. Искать их на территории крупных городов РФ он не решится – побоится обострения социальной ситуации. А на оккупированных территориях мобилизацию проведет, прикрываясь, со свойственным ему цинизмом, «волеизъявлением» народа. По мнению специалистов по мобилизации, число граждан, призванных в армию РФ в захваченных населенных пунктах Херсонской и Запорожской областей, может быть на уровне 80-ти тыс.

Как рассказал спикер Генштаба ВСУ Александр Штупун, до 50-ти человек из 2-го армейского корпуса на Херсонщине, не желая воевать, совершили самострелы. А в Донецкую область недавно прибыли два крупногабаритных грузовика с телами убитых.

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