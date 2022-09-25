Мир США подняли в небо самолеты, отслеживающие ядерное оружие

2022-09-25 12:00

Два RC-135S Cobra Ball были замечены рядом с границей РФ со стороны Аляски. Один самолет - в центре США.

США ночью подняли в небо самолеты, отслеживающие стратегическое ядерное оружие. Об этом сообщает flightradar24.

Два самолета RC-135S Cobra Ball были замечены рядом с границей РФ со стороны Аляски. Один самолет - в центре США.

Самолеты-разведчики RC-135S Cobra Ball предназначены для отслеживания полетов межконтинентальных баллистических ракет.

Ранее сообщалось, что американское высшее военное командование считает реалистичной возможность прямого ядерного конфликта и это требует пересмотра подходов к ведению войны.

В НАТО предупредили РФ о последствиях применения ядерного оружия. А президент США Джо Байдени заявил, что в случае применения ядерного оружия, Россия станет еще большим изгоем в мире, чем когда либо она была.