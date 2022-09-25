ВОЙНА В Украине С понедельника погода изменится - синоптики

2022-09-25 18:00

Со следующей недели погода в Украине изменится - станет теплее. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

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"26-27 сентября изменение погоды. Постепенное повышение температуры ночью до 8-13°, днем до 15-21°, на юге страны ночью до 11-16°, днем до 21-26°", - сообщили синоптики.

Детали

При этом, 26-27 сентября в западных, северных, центральных областях, 26 сентября также на востоке, 27 сентября и на юге страны небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Что касается конца этой недели, то в воскресенье, 25 сентября, в Украине без осадков, лишь ночью на севере Левобережья, днем на Закарпатье местами небольшой дождь. Температура ночью в западных, Житомирской и Винницкой областях 1-6° тепла, на поверхности почвы слабые заморозки, на остальной территории 3-8° тепла; днем 12-17°, в южной части до 20°.

В Киевской области завтра без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-7° тепла, днем 14-17°.

Напомним

В заснеженных Карпатах держится мороз.