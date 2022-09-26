В Офисе президента Украины ответили на завуалированные ядерные угрозы

Страны-члены Ядерного клуба должны очертить роССии последствия угрозы ядерным оружием. Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк написал в Twitter.
"Завуалированные угрозы ядерным оружием с трибуны ООН от члена Совбеза ООН – большей насмешки над глобальными институциями невозможно и представить", – отметил он.
Подоляк подчеркнул, что ядерные угрозы россии – это проблема не Украины, а всего мира.
"Ящик Пандоры" должен быть закрыт", – добавил советник главы ОП.
Накануне глава мид оркостана Сергей Лавров с трибуны ООН опять пригрозил миру ядерным оружием.