ВОЙНА В Украине Во временно оккупированных городах Бердянск и Мелитополь прогремели мощные взрывы

2022-09-26 11:33

В Запорожской области во временно оккупированных городах Бердянск и Мелитополь почти одновременно раздались взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал Бердянск Сейчас.

"В Бердянске и Мелитополе почти одновременно раздались взрывы. В Бердянске звуки взрыва раздавались из центра города", – говорится в сообщении.

По данным Соцсетей, в Бердянске взорвали автомобиль возле мэрии.

"Рашистские СМИ подтверждают взрывы возле здания исполкома и публикуют фото оцепления места взрыва. Местные утверждают, что взорвался автомобиль. Все дороги перекрыты, движение транспорта вокруг здания закрыто", – говорится в сообщении.