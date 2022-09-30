ВОЙНА В Украине Украинские военные быстро учатся сбивать иранские беспилотники, которые рф использует вместо ракет

2022-09-30 11:34

Воздушные силы констатируют, что орки в последние дни снизили количество ракетных ударов по Украине, но нарастили присутствие беспилотников в воздушном пространстве. Об этом заявил спикер командования ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, противник стал чаще атаковать территорию Украины дронами-камикадзе, полученными от Ирана. Но украинские Силы обороны учатся им эффективно противостоять.

По мнению спикера Воздушных сил, четырьмя транспортными Ил-76 из Ирана на рассию было возможно поставлено несколько сотен ударных дронов.

"роССия перестала активно использовать свои высокоточные ракеты, какие как Калибр, Искандер, которые стоят миллионы долларов. Для себя они увидели выход - это иранские дроны-камикадзе, чтобы наносить удары на большой дальности. Это оружие примитивное, но определенные результаты есть. Боевая часть составляет 42 кг, дальность противоречивая, вряд ли 200-килограмовый дрон сможет преодолеть расстояние 2,5 тыс. км. Вооруженные силы Украины столкнулись с этим новым вызовом. В последние дни Харьковщина, Одесщина и Николаевщина подвергаются нападениям этих баражирующих боеприпасов", - сказал Юрий Игнат.

Он также отметил, что, соответственно, принимается решение на применение разного вида вооружения по этим дронам - и стрелковое орудие, и пулеметы, и зенитные установки, и зенитные ракеты, перспективно использовать и средства РЭБ. Все эти методы изучаются.

"Эта цель сбиваема, но нужен опыт. И восемь из десяти дронов уже были сбиты нашими военными. Противник из-за этого использует новые приемы противодействия", - сказал спикер ВСУ.