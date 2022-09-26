ВОЙНА В Украине В Воздушных силах объяснили, зачем рф иранские дроны и для чего роССияне берегут ракеты

2022-09-26 20:00

Россияне начали реже использовать дорогостоящие крылатые ракеты и чаще атаковать территорию Украины иранскими дронами-камикадзе.

Как отметил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телеканала "Белсат", РФ может беречь ракеты для атак по критической инфраструктуре в осенне-зимний период.

В качестве замены россияне начали активно использовать иранские дроны-камикадзе, которые обходятся значительно дешевле.

"Определенно Россия уже перестала использовать свои высокоточные ракеты, такие как "Калибр", "Искандер", Х-101. Эти ракеты имеют боевую часть около 400 кг и более и стоят миллионы долларов. "Калибр" – около шести миллионов, Х-101 – от 11 до 13 миллионов", – рассказал спикер.

Игнат также отметил, что используемый россиянам иранский дрон Shahed 136 довольно примитивный, но "есть определенные результаты его применения".

"Боевая часть составляет 40 кг. Это фактически как артиллерийский снаряд. Дальность – противоречивая, вряд ли двухсоткилограммовый дрон может преодолеть расстояние 2500 км", – сказал Игнат.

Спикер ВС ВСУ также отметил, что использование этих дронов – новый вызов для украинских защитников, но они учатся их сбивать.

"В последние дни Харьковщина, Одещина и Николаевщина подвергаются нападениям этих барражирующих боеприпасов. Применяется различное вооружение: и стрелковое оружие, и пулеметы, и зенитные установки, и зенитные ракеты, перспективно применять и средства радиоэлектронной борьбы. Все методы сейчас изучаются, чтобы более эффективно отрабатывать по этим БПЛА. Потому что 8 из 10 во второй раз уже было сбито. Противник это учел и использует новые тактические приемы, а мы – новые методы противодействия. Угроза есть, но цель сбиваемая. 120 километров скорость, высота небольшая, нужен опыт", – добавил Игнат.

Иран продал России беспилотники: что стоит знать

Как сообщалось ранее, Иран продал России сотни своих дронов. Теперь Россия использует их на войне, атакуя регионы Украины.

О сбитии первого иранского ударного дрон-камикадзе Shahed-136 ("Шахид-136") стало известно 13 сентября.

В течение этой неделе Россия неоднократно наносила удары по Одессе с помощью иранских дронов. 23 сентября город был атакована 6 иранскими дронами, беспилотники попали в админздание в припортовой зоне и четыре жилых дома. РФ убила иранскими дронами двух человек, еще двое получили ранения.

25 сентября Одесса снова была атакована дронами, враг трижды попал в админздание в центре города. В ночь на 26 сентября по Одещине выпустили 3 дрона-камикадзе, один был сбит, два попали в объект военной инфраструктуры.

Также иранские дроны были использованы по Николаевщине, Харьковщине, Днепропетровщине.

МИД Украины по поручению президента Владимира Зеленского решил лишить посла Ирана аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве в ответ на продажу России ударных беспилотных аппаратов.

Также стало известно, что Украина просит Израиль поделиться разведданными о военной поддержке Ираном России.