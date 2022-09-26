ВОЙНА В Украине Мобилизация в рф: Сил обороны юга рассказали, есть ли роССийские новобранцы на фронте

2022-09-26 19:00

 

По словам начальника объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины, это то же самое "пушечное мясо", о котором уже столько проговорено.

Недавно мобилизованных российских оккупантов на южном фронте еще не обнаружено.

Об этом сообщила начальник объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

"Скорее всего, влияние будет количественное, а не качественное. Это то же самое "пушечное мясо", о котором уже столько проговорено. Поскольку эти люди (недавно мобилизованные россияне) не прошли соответствующего обучения. Хотя в определенной степени - это нам на руку", - отметила она.

Гуменюк добавила, что таким образом Россия будет наполнять количественно свои подразделения и "латать дыры", вызванные боевыми потерями.

"Максимально "свежих" мобилизированных мы еще не зафиксировали, но может они еще не созрели до той мысли, что надо складывать оружие и переходить под эгиду международного гуманитарного права", - сказала она.
Мобилизация в России

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, пребывающих в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

Эксперты отмечают, что даже эта ограниченная мобилизация будет очень непопулярной среди части российского населения, и Путин берет на себя значительный политический риск в надежде создать необходимую боевую мощь. Также отмечается, что этот шаг фактически является признанием, что Россия исчерпала запас добровольцев, которые готовы воевать в Украине.

Президент Украины Зеленский подчеркнул, что преступная мобилизация, объявленная в России,– это не только продолжение страданий украинцев, а это и удар по коренным народам Крыма, Дагестана, Кавказа, Сибири.

Гражданам РФ массово отказывали во въезде на грузинскую территорию.

25 сентября сразу в нескольких регионах России начались массовые протесты против мобилизации в частности, в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Якутии. По сообщениям СМИ, основной состав протестующих составляли женщины – матери и жены мужчин, которым пришли мобилизационные повестки.

По данным разведки Британии, Россия может отправить на линию фронта в войне против Украины мобилизованных с минимальной военной подготовкой.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Воздушных силах объяснили, зачем рф иранские дроны и для чего роССияне берегут ракеты

2022-09-26 20:00

Объявленная путиным мобилизация не повлияет на ход войны - ISW

2022-09-26 17:00

Стали известны детали нового пакета санкций Евросоюза против рф - сколько потеряют оккупанты

2022-09-26 14:31

"Украинцы нам не враги, воевать не станем!" - В Дагестане начались массовые бунты против мобилизации

2022-09-26 10:26

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Планируют ли в роССии вводить военное положение: ответ пескова

2022-09-26 21:00

В Воздушных силах объяснили, зачем рф иранские дроны и для чего роССияне берегут ракеты

2022-09-26 20:00

К угрозам путина нужно относиться серьезно, но ЕС продолжит оказывать военную поддержку Украине, - Боррель

2022-09-26 19:30

Мобилизация в рф: Сил обороны юга рассказали, есть ли роССийские новобранцы на фронте

2022-09-26 19:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Планируют ли в роССии вводить военное положение: ответ пескова 2022-09-26 21:00
В Воздушных силах объяснили, зачем рф иранские дроны и для чего роССияне берегут ракеты 2022-09-26 20:00
К угрозам путина нужно относиться серьезно, но ЕС продолжит оказывать военную поддержку Украине, - Боррель 2022-09-26 19:30
Мобилизация в рф: Сил обороны юга рассказали, есть ли роССийские новобранцы на фронте 2022-09-26 19:00