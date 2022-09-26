ВОЙНА В Украине К угрозам путина нужно относиться серьезно, но ЕС продолжит оказывать военную поддержку Украине, - Боррель

2022-09-26 19:30

 

ЕС должен серьезно отнестись к угрозам Путина о том, что он может применить ядерное оружие в Украине.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, война достигла "опасного момента".

"Безусловно, это опасный момент, потому что российская армия была загнана в угол, и реакция Путина – угроза использования ядерного оружия – это очень плохо", – подчеркнул Боррель.

Ранее Путин сказал, что его страна имеет "разное оружие уничтожения" и "использует все доступные средства", добавив: "Я не блефую".

"Когда люди говорят, что это не блеф, вы должны воспринимать их всерьез", - подчеркнул Боррель.

Он отверг обеспокоенность тем, что поставки оружия в ЕС заканчиваются, и сказал, что ЕС должен продолжать оказывать военную поддержку Украине, а также применять экономические санкции против президента Путина и его союзников и вести дипломатическую деятельность.

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