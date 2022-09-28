ВОЙНА В Украине Массовые протесты в Иране: число погибших быстро растет, жертв хоронят по ночам

2022-09-28 10:29

По меньшей мере, 76 человек погибли на территории Ирана во время протестов, которые уже более недели продолжаются в стране после смерти девушки Махсы Амини в отделении полиции за "неправильно" одетый хиджаб. Об этом сообщает местное издание Al Arabiya со ссылкой на данные неправительственной организации Iran Human Rights.

Правозащитники заявили, что гибели протестующих уже зафиксированы в 14 провинциях Ирана. Наибольшее количество смертей обнаружили в северной провинции Мазандарам у Каспийского моря. Там погибли 25 человек.

Также о трех смертях известно в столице Тегеране.

IHR также заявила, что "большинство семей были вынуждены тихо хоронить своих близких ночью".

"Многим семьям угрожали юридическими обвинениями, если они сообщат о смерти своих родных", - говорится в сообщении.

Однако по официальным данным властей Ирана, погиб 41 человек, в том числе несколько сотрудников правоохранителей.

Напомним, в Иране не прекращаются протесты, которые вспыхнули после смерти девушки, задержанной за неправильное ношение хиджаба. Митинги охватили почти все города страны.

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