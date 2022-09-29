Мир Массовое бегство руССких от мобилизации - Финляндия закроет границу и построит мощные заграждения

2022-09-29 14:29

Из-за того, что россияне массово бегут от мобилизации в Финляндию, пограничная служба страны рекомендовала построить физический барьер на части границы с оркостаном. Об этом сообщает газета Keskisuomalainen.

Как отметил начальник пограничной службы генерал-лейтенанта Паси Костамоваар, речь идет о построении забора на 10-20% восточной границы страны протяженностью около 1300 км (130-260 километров).

По подсчетам пограничников, такой забор обойдется сотни миллионов евро.

По словам Паси, забор вряд ли что-то изменит в краткосрочной перспективе, ведь правительство все еще должно обсудить этот вопрос, а строительство может занять 2-3 года.

Напомним, рашисты бегут из страны после объявления мобилизации. Соцсети публикуют фото и видео автомобильных очередей на границах на разных направлениях.