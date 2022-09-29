ВОЙНА В Украине Почему на самом деле оккупанты резко снизили число ракетных ударов по Украине

2022-09-29 08:26

Рашисты резко снизили количество обстрелов Украины крылатыми ракетами, чтобы, возможно, ударить по критической инфраструктуре зимой. Об этом заявил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

Он отметил, что враг начал активно применять беспилотники для атак украинской территории, поскольку у них нет неограниченного запаса высокоточных ракет.

"Поэтому они начали использовать активнее БПЛА. Очевидно, что ракеты они начали беречь для стратегических целей - это объекты критической инфраструктуры, возможно, они берегут ракеты на зиму", - сказал Игнат.

По его словам, уничтожение большого количества самолетов противника в последние дни связано с тем, что ВСУ ведут контрнаступление на нескольких участках, а потому оккупанты все чаще приближают авиацию к линии фронта.

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Почему на самом деле оккупанты резко снизили число ракетных ударов по Украине 2022-09-29 08:26