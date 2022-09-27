ВОЙНА В Украине Кабмин упростил порядок выплаты пенсий после деоккупации

2022-09-27 17:00

 

К заявлению на имя уполномоченного должностного лица на соответствующих территориях не требуется прилагать копии документов, удостоверяющих личность.

Кабинет министров Украины постановлением №1042 внес изменения в постановление "Об особенностях выплаты и доставки пенсий, денежных пособий на период введения военного положения".

Согласно постановлению, в территориальных общинах в зоне боевых действий заявление на пенсию и денежную помощь может подаваться в орган Пенсионного фонда Украины или орган социальной защиты населения через сельского, поселкового, городского голову, старосту, начальника военной администрации населенного пункта.

К заявлению на имя уполномоченного должностного лица на соответствующих территориях не требуется прилагать копии документов, удостоверяющих личность.

Это касается заявлений для выплаты пенсий и через банки, и через Укрпочту.

Ранее Зеленский сообщил, что все украинские пенсионеры получат выплаты за те месяцы, когда были в оккупации.

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