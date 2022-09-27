ВОЙНА В Украине В ЕС предложили отключить от SWIFT еще четыре роССийских банка: СМИ раскрыли список

2022-09-27 18:00

ЕС обсуждает отключение от SWIFT еще четырех российских банков. Это Газпромбанк, Альфа-Банк, Росбанк и Тинькофф Банк.

Такое предложение, по данным EUobserver внесли представители Ирландии. Отмечается, что отключение именно Газпромбанка "будет иметь далеко идущие последствия", т.к. именно через этот банк проходят платежи за российский газ.

Такие предложения поступили в связи с тем, что во временно оккупированных Россией регионов Украины прошли фальшивые референдумы. "Это не так уж удивительно, учитывая репутацию Ирландии как страны с "максималистской" позицией по вопросам прав человека", – отметил дипломатический источник в ЕС.

Отключить указанные банки от SWIFT могут еще до встречи министров иностранных дел ЕС, которая запланирована на середину октября, уточняет EURACTIV. Ограничения вступят в силу в том случае, если все страны Евросоюза единогласно поддержат предложение.

Против традиционно может выступить Венгрия. Также не известно, какую позицию займет Италия, в которой на выборах победили ультраправые.

На данный момент от системы SWIFT отключены такие российские банки: