ВОЙНА В Украине Кремль даже несмотря на "референдумы" продолжает надеяться на переговоры

2022-09-27 22:00

В пропагандистских российских СМИ в который раз распространили сообщение от пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о готовности к переговорам с Украиной по поводу окончания войны.

Источник: Песков, которого цитирует РБК

Прямая речь Пескова: "Президент говорил, что Россия сохраняет свою готовность вести переговоры.

Но по мере изменения ситуации, меняются и условия…

С переговорного трека полностью ушла украинская сторона. Поэтому "специальная военная операция" продолжается"

Напомним:

Президент Владимир Зеленский напомнил, что после проведения так называемых "референдумов" на оккупированных территориях переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным станут невозможны.

23 сентября марионетки Кремля на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской областей и Мелитополя сообщили, что начали "референдумы"о присоединении к России.

По данным пропагандистских СМИ оккупантов, Россия может заявить о "присоединении" оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей 30 сентября.