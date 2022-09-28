ВОЙНА В Украине Аннексия временно захваченных территорий повлечет за собой новые проблемы для оккупантов - ISW

2022-09-28 13:35

РоССийский диктатор скорее всего, объявит об аннексии захваченных украинских территорий 30 сентября, что повлечет за собой новые проблемы для оккупантов. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) .

Отмечается, что официальные лица рашистов заранее подготовили и сфальсифицировали рейтинги одобрения и предполагаемые уровни участия избирателей в фиктивных референдумах, принуждая украинских гражданских лиц на оккупированных территориях голосовать за присоединение к мордору.

Завершение "референдумов" знаменует собой последнюю предпосылку для путлера объявить о российской аннексии оккупированной части Украины. По прогнозам ISW, он сделает это к 1 октября или вскоре после этого, чтобы обеспечить принудительный призыв украинских гражданских лиц в российскую армию в рамках осеннего призыва.

"Незаконная аннексия россией оккупированной украинской территории потребует создания новых бюрократических аппаратов, за создание которых российские официальные лица будут бороться, и, вероятно, усугубит бюрократические распри и напряженность между оккупационными властями в недавно аннексированных частях Украины", - подчеркнули аналитики.

Также они полагают, что российская аннексия оккупированных Донецка и Луганска, скорее всего, усилит напряженность внутри сил "ДНР" и "ЛНР", "которые регулярно бунтуют, когда их просят воевать за пределами собственных областей".