ВОЙНА В Украине На временно оккупированных территориях враг начал активно мародерить

2023-05-12 18:28

С начала мая на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей российские военные начали намного активнее мародерить. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

"С начала мая, особенно в дни, объявленные праздничными и выходными оккупантами, на временно оккупированных территориях в Запорожской и Херсонской областях значительно возросло количество случаев мародерства и краж российскими военнослужащими. Воруют преимущественно имущество и транспортные средства под предлогом якобы необходимости обеспечения эвакуации населения", - написала она.

По информации Маляр, в частности, в населенных пунктах Токмак, Пологи, Каменка, Розовка, Михайловка, Молочанск, Энергодар, Черниговка на временно оккупированной территории в Запорожской области российские оккупанты, прикрываясь так называемым обеспечением эвакуационных мероприятий, разворовывали материальные ценности местных предприятий.

В Энергодаре в ночное время суток с территории частного предприятия Электроюжмонтаж-10 было похищено около 20 единиц автотранспорта и разграблен склад материального имущества.

Также ночью под предлогом эвакуации российской оккупационной администрации из населенного пункта Скадовск на временно оккупированной территории в Херсонской области оккупанты спешно вывезли награбленную оргтехнику и другое имущество.

"Вероятно, прибывшее 7 мая в порт Бердянска очередное грузовое судно российские захватчики используют для перемещения украденного имущества на территорию временно оккупированного Крыма", - отметила Маляр.