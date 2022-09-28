В проект бюджета США включили 12 млрд долларов помощи Украине — что это значит

В законопроект о продолжении финансирования американского правительства включена дополнительная помощь Украине в размере $12,4 млрд. Средства предусмотрены на предоставление военной техники и оружия, а также прямой финансовой поддержки правительства. Проект закона должен утвердить Сенат Конгресса США.
Об этом сообщается на сайте Конгресса США.
В целом США планируют выделить 12,4 млрд долларов на «помощь, связанную с Украиной, в том числе предоставление подготовки, военной техники, вооружений, логистической поддержки, а также прямой финансовой поддержки правительству Украины».
В пояснительном документе к законопроекту поясняется рапсределение данной дополнительной помощи:
Кроме того, в дополнение к выделению новых средств на сумму в 12,4 млрд долларов законопроект дает президенту США право передать Украине из собственных арсеналов США вооружения на сумму в $3,7 млрд, чтобы «оказать дополнительную первостепенную поддержку вооруженным силам Украины».
Отметим, что Сенат США поддержал законопроект о $12 млрд помощи Украине подавляющим большинством голосов, сообщает The Hill. Документ позволит правительству США работать до 16 декабря и будет включать 12,4 млрд. долларов помощи Украине в борьбе с россией. За его принятие отдали 72 голоса «за» и 23 «против». Законопроект о финансировании нуждался в 60 голосах, чтобы перейти к обсуждению.
Законопроект должны рассмотреть до полуночи 30 сентября по местному времени.