ВОЙНА В Украине В проект бюджета США включили 12 млрд долларов помощи Украине — что это значит

2022-09-28 20:00

В законопроект о продолжении финансирования американского правительства включена дополнительная помощь Украине в размере $12,4 млрд. Средства предусмотрены на предоставление военной техники и оружия, а также прямой финансовой поддержки правительства. Проект закона должен утвердить Сенат Конгресса США.

Об этом сообщается на сайте Конгресса США.

В целом США планируют выделить 12,4 млрд долларов на «помощь, связанную с Украиной, в том числе предоставление подготовки, военной техники, вооружений, логистической поддержки, а также прямой финансовой поддержки правительству Украины».

В пояснительном документе к законопроекту поясняется рапсределение данной дополнительной помощи:

3 млрд долларов — на военную помощь, в том числе на «подготовку, предоставление военной техники и оружия, логистической поддержки, припасов и технического обслуживания, зарплат и жалования, тылового обеспечения, а также поддержки за счет предоставления разведданных вооруженным силам и силам безопасности Украины».

4,5 млрд долларов — на экономическую поддержку Киева (обеспечение работы правительственных органов Украины с целью «дать возможность правительству обеспечивать макроэкономическую стабильность и предоставлять базовые услуги для граждан»).

35 млн — на подготовку и реагирование на потенциальные ядерные и радиационные инциденты в Украине.

2,04 млрд долларов — на восполнение США собственных арсеналов вооружений и производство новых боеприпасов взамен тому, что было ранее направлено в качестве помощи Украине или передано союзникам США, которые оказывали помощь Украине.

2,8 млрд долларов — на обеспечение войск США, развернутых в Европе.

2 млн долларов — на учет и контроль за расходованием средств в рамках выделения помощи.

Кроме того, в дополнение к выделению новых средств на сумму в 12,4 млрд долларов законопроект дает президенту США право передать Украине из собственных арсеналов США вооружения на сумму в $3,7 млрд, чтобы «оказать дополнительную первостепенную поддержку вооруженным силам Украины».

Отметим, что Сенат США поддержал законопроект о $12 млрд помощи Украине подавляющим большинством голосов, сообщает The Hill. Документ позволит правительству США работать до 16 декабря и будет включать 12,4 млрд. долларов помощи Украине в борьбе с россией. За его принятие отдали 72 голоса «за» и 23 «против». Законопроект о финансировании нуждался в 60 голосах, чтобы перейти к обсуждению.

Законопроект должны рассмотреть до полуночи 30 сентября по местному времени.